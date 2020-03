Coronavirus, Figliomeni (FDI): “Chiusura cimiteri per prevenire diffusione virus”

“La situazione drammatica che sta creando il Coronavirus in tutta Italia chiede continue chiusure di luoghi pubblici. Ci chiediamo come mai l’Amministrazione pentastellata non abbia ancora provveduto alla chiusura dei cimiteri capitolini, una misura che riteniamo estrema ma necessaria per tutelare tutti i cittadini e i lavoratori che operano all’interno, vista la frequenza delle visite alle aree cimiteriali, soprattutto nei fine settimana, che potrebbero favorire gli assembramenti di persone.

Chiediamo al Sindaco Raggi di emanare prontamente un’ordinanza, visto l’evolversi della situazione epidemiologica con carattere particolarmente diffusivo, garantendo tutti i servizi relativi all’inumazione, tumulazione e cremazione delle salme e ammettendo la presenza per l’estremo saluto a un numero massimo di cinque persone con tutte le precauzioni di legge, ma inibendo l’ingresso dei cimiteri ai visitatori. Capiamo che sia una decisione drastica da attuare, ma già diversi comuni d’Italia si sono attivati in tal senso. Ci sarà il momento per piangere i nostri cari, ma ora dobbiamo occuparci di salvaguardare quanto più possibile la salute pubblica dei cittadini e degli operatori che prestano il loro servizio”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.