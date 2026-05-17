Corsa contro il tempo a Ostia: bimba di 7 anni rischia di soffocare, salvata dalla Polizia

Una manovra disperata in retromarcia, le urla che squarciano il pomeriggio del litorale e il volto di una bambina che sta diventando cianotico per la mancanza d’ossigeno.

Poteva trasformarsi in tragedia il sabato di via delle Azzorre, a Ostia, dove una piccola di sette anni è stata strappata alla morte grazie al sangue freddo e al tempestivo intervento degli agenti di Polizia, trasformatisi in soccorritori stradali in una manciata di secondi.

Il dramma in via delle Azzorre e l’SOS dal finestrino

Il dramma si è consumato intorno alle 15:00, a poca distanza dal centro del Lido. Una pattuglia del Commissariato locale si trovava in zona per un normale intervento di controllo quando l’attenzione degli agenti è stata catturata da una scena anomala e drammatica: un’auto che procedeva a tutta velocità in retromarcia lungo una via interna.

Dall’abitacolo si levavano grida strazianti. Una donna, sporta dal finestrino, invocava disperatamente aiuto. Gli agenti hanno immediatamente sbarrato la strada con la volante per bloccare la corsa del veicolo.

Dallo sportello è scesa una madre in totale stato di shock, che stringeva tra le braccia la figlia di sette anni, priva di sensi e con le labbra già violacee a causa di un’improvvisa crisi respiratoria.

A bordo dell’auto, altre due parenti della donna erano rimaste completamente paralizzate dal panico, incapaci di reagire o di guidare verso il presidio sanitario.

La volata a sirene spiegate verso il “Grassi”

I poliziotti, compresa la gravità assoluta della situazione, hanno interrotto l’operazione in corso e hanno caricato madre e figlia sui sedili posteriori della vettura di servizio.

È iniziata così una disperata corsa contro il tempo verso il pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia.

Mentre il capo pattuglia si faceva largo nel congestionato traffico cittadino – supportato da una seconda volante che nel frattempo si era portata in testa per aprire i varchi agli incroci – il collega sul sedile posteriore ha mantenuto la lucidità necessaria per praticare le manovre d’emergenza.

Il poliziotto ha iniziato a eseguire manovre di stimolazione fisica sulla bambina per monitorarne i riflessi vitali e stimolare le vie aeree.

Proprio grazie alle sollecitazioni eseguite a bordo dell’auto della Polizia, la piccola ha mostrato i primi cenni di ripresa, tornando a emettere un respiro regolare a pochi metri dall’ingresso dell’ospedale.

Il ricovero in codice rosso

All’arrivo al nosocomio lidense, il personale medico era già allertato e ha preso immediatamente in carico la minore.

La bambina è stata trattenuta in osservazione per 24 ore nel reparto di pediatria in codice rosso ma, secondo quanto si apprende, è stata dichiarata ufficialmente fuori pericolo.

A fare la differenza tra la vita e la morte sono stati i riflessi d’acciaio degli agenti del X Distretto, capaci di trasformare una volante in un’ambulanza improvvisata nel momento più drammatico.

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