Cumuli di rifiuti tra le aree verdi: i residenti di Mostacciano chiedono interventi immediati

Cumuli di immondizia, scarti ed elettrodomestici dismessi lasciati marcire all’ombra della vegetazione incolta. Nel quartiere Mostacciano, nella periferia sud della Capitale, la pazienza dei residenti ha ormai superato il livello di guardia.

Al centro delle segnalazioni c’è via Giuseppe Mendozza insieme alle strade vicine, da tempo trasformate in una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.

L’allarme parte da chi in quella zona ci vive e assiste quotidianamente a un degrado sempre più marcato.

Tra i cespugli che delimitano la carreggiata e i marciapiedi spunta ormai qualsiasi tipo di rifiuto ingombrante, abbandonato nell’incuria generale da incivili che sfruttano l’assenza di controlli per liberarsi di materiali speciali e vecchi arredi.

Una condizione di abbandono che dura ormai da diverso tempo e che, con l’arrivo della bella stagione, rischia di creare anche gravi problemi d’igiene pubblica, oltre a esporre le aree verdi al pericolo di incendi.

Gli abitanti del quartiere chiedono ora un intervento tempestivo da parte delle istiuzioni competenti per rimuovere le discariche abusive, abbinato a una presenza più capillare delle forze dell’ordine e all’installazione di fototrappole per individuare ed sanzionare gli zozzoni responsabili degli sversamenti.

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