Da Biscottando Presepi in grotta di panettone

C. F. - 16 Dicembre 2023

Davvero ottima, originale, unica e all’insegna dell’alta pasticceria per il santo Natale la proposta dei Presepi in grotta di panettone di Biscottando in viale Bardanzellu 111 – 113 a Colli Aniene.

Il frequentatissimo Bar Pasticceria ha saputo infatti fondere due simboli natalizi: il presepe (anima, ricordi, nostalgie) e la dolce fragranza del panettone. Complimenti.

Da Biscottando naturalmente sono disponibili anche i panettoni classici al cioccolato e al pistacchio preparati in esclusiva del Maestro Vincenzo Garifo che prepara questi spettacolari grandi lievitati per i quali viene usata solo materia prima di qualità superiore.

Poiché si è sparsa la voce, il consiglio è di affrettarsi per non rischiare il sold out.