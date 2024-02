Alla scoperta di Biscottando

Incuriosito dall’articolo che parlava dei Presepi in grotta di panettone di Biscottando a Colli Aniene mi sono recato in viale Bardanzellu 111 per osservare questo locale durante la quotidianità (e non durante le feste).

Conversando con il proprietario ed alcuni componenti dello staff sono rimasto sorpreso dalla potenza della loro umiltà, quella umiltà però che è prerogativa dei grandi professionisti che preferiscono far parlare le loro creazioni realizzate con ingredienti di prima qualità, cucinati o preparati come in un ristorante stellato.

Il Maestro Vincenzo Garifo ci ha fatto vedere i macchinari, presentato il suo staff al lavoro, e illustrato nel dettaglio molte sue preparazioni.

Proseguendo la nostra chiacchierata con la proprietà ci siamo dilungati nel parlare di Colli Aniene e quindi si è avvicinata l’ora del pranzo e con essa sono arrivate svariate teglie di pietanze di vario tipo perché “da Biscottando puoi comunque mangiare qualcosa anche se hai a disposizione solo un euro” (nello specifico un panino).

Impossibile entrare all’ora di pranzo e non trovare qualcosa che ti soddisfi, dalle melanzane, ai primi, i secondi, i dolci, le paste, le torte oltre all’immancabile buon caffè.

All’interno del locale è stato veramente un piacere fotografare quel trionfo di colori che si ricomponevano in alimenti di tutti i tipi.

Ma non ci dilungheremo oltre, per non privarvi di una visita di persona. Insomma è sempre meglio in questo ed in altri casi, provare per credere.