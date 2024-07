Ignorante, il nuovo ristorante di Tommy Er Cuoco

Il nome? Non poteva che essere Ignorante. Il nuovo locale aprirà sabato 27 luglio 2024 alle 18 circa, in Via dei Volsci 46 a Nettuno. Il protagonista: Tommy Er Cuoco, fenomeno social da numerosissime visualizzazioni, che ha fatto dei piatti “ignoranti” il suo cavallo di battaglia.

Dopo il grande successo raggiunto sui social, ma anche ai tavoli del suo ristorante “Trattoria da Tommy” ad Anzio, sul litorale sud di Roma, il cuoco social – dal linguaggio colorito e dai modi super genuini – ha deciso di fare il bis, aprendo un secondo locale, di stile decisamente differente, fresco e divertente.

Sarà in realtà un chiosco, che nell’idea di Tommy richiama alla memoria i luoghi dei paninari romani di un tempo, una vera istituzione negli anni Novanta/duemila.

Tommy Er Cuoco ha l’obiettivo di esportare questo format anche al di fuori dei confini romani e laziali, perché la tradizione è importante e le radici non vanno dimenticate.

Ma Ignorante non proporrà solo panini, infatti, non mancheranno le ricette della vera cucina romana, in versione street food.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙