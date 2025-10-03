Dalla Regione 25 milioni per l’acquisto di bus Cotral e un treno per la Roma-Lido

Più posti, più comfort e un passo in avanti verso un trasporto pubblico più moderno. La giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento da 25 milioni di euro per potenziare le flotte Cotral e Atac.

Il grosso dello stanziamento, 20 milioni, sarà destinato all’acquisto di nuovi bus Cotral a due piani, classe ambientale Euro 6, pensati per rafforzare le linee extraurbane a più alta frequentazione.

Mezzi moderni ed ecosostenibili, che promettono di rendere più scorrevoli e confortevoli i viaggi di migliaia di pendolari ogni giorno.

Non solo autobus. La Regione ha deciso anche di puntare sulla ferrovia regionale Roma-Lido, tra le tratte più utilizzate e più discusse della Capitale.

Per rafforzarne la flotta, è stato approvato l’acquisto di un nuovo treno Atac al costo di 5 milioni di euro.

Una scelta che supera il precedente accordo, che prevedeva una spesa di 3,2 milioni con la permuta di un rotabile Cotral attualmente in manutenzione. Con l’acquisto diretto, invece, la flotta potrà essere realmente incrementata.

«Grazie a questi investimenti – ha dichiarato Ghera – la giunta regionale prosegue nel piano di efficientamento del trasporto pubblico, dotando Cotral di mezzi sempre più moderni ed ecosostenibili. Per la Roma-Lido abbiamo optato per l’acquisto senza permuta, così da poter potenziare la flotta, mentre prosegue l’attività di manutenzione e revisione avviata da Cotral su tutti i rotabili».

