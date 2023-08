De Angelis, Bonafoni (PD): “Gravissima la scelta di Rocca. Schiaffo in faccia a vittime e familiari Strage Bologna”

“La conferma di Marcello De Angelis nel suo incarico in Regione Lazio, annunciata poco fa dal Presidente Rocca, è un fatto gravissimo.

Uno schiaffo in faccia alle vittime della Strage di Bologna e ai loro familiari, dopo le frasi deliranti scritte sui social, per le quali non possono esserci scuse se non accompagnate dalle dimissioni.

Nel silenzio assordante del Governo, il Presidente Rocca per l’ennesima volta sceglie l’ambiguità e i suoi rapporti politici e personali rispetto alla giustizia e alla memoria storica di una tragedia ancora viva nelle coscienze di cittadini e cittadine”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale PD e presidente della XIII Commissione “Trasparenza e legalità“.