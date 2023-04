De Gregorio (Civica Calenda): “Campidoglio accenda faro su Celio Azzurro”

«Subito un intervento urgente per salvaguardare Celio Azzurro e scongiurarne la chiusura. Attualmente la sopravvivenza di questo centro interculturale, che da sette anni non riceve finanziamenti pubblici, è infatti appesa a un filo sottile. Nei giorni scorsi gli educatori dell’asilo hanno addirittura lanciato una raccolta fondi on line: servono 100 mila euro, ma sarà difficile raggiungere questa cifra soltanto con la solidarietà umana.

Come cittadina e come consigliera capitolina, spero, però, che l’amministrazione decida di fare la sua parte: nei suoi 32 anni di esistenza questa straordinaria esperienza educativa ha accolto oltre 1200 tra bambine e bambini di famiglie immigrate o disagiate, occupandosi della loro inclusione. Una scuola dell’infanzia che crede nel valore dell’intercultura e dell’inclusività, gratuita per le famiglie non abbienti ma frequentabile a pagamento anche dai bimbi delle altre famiglie.

Se Roma Capitale non risponderà alla nostra richiesta di soccorso, alla struttura resterà un solo modo per evitare che l’inizio del nuovo anno scolastico sia a rischio: diventare a pagamento per tutti, indistintamente. Così facendo, però, Celio Azzurro diventerà uno dei tanti asili privati della nostra città, perdendo la sua peculiarità e creando un danno enorme all’intera comunità vista la capacità di prevenire rischi di marginalità sociale. E questo va assolutamente scongiurato, soprattutto considerato il difficile periodo storico che stiamo vivendo».

Così Flavia De Gregorio, capogruppo della Lista Civica Calenda Sindaco.