De Priamo (FdI): progetti accoglienza Municipio IX, presentata interrogazione per verificarne fattibilità e compatibilità con territorio

“In merito alla candidatura di Roma Capitale per due dei 67 progetti di accoglienza presentati per le misure di cui alla Missione 5-Inclusione e coesione, ho presentato una interrogazione al Ministro dell’Interno per verificarne la compatibilità con il contesto territoriale e sociale di Via Comisso.

La struttura individuata, infatti, è ubicata a ridosso delle abitazioni del quartiere e del liceo scientifico Aristotele, che già si avvale di alcune aule presso la struttura di Via Comisso per le funzioni didattiche, nonché insiste su una strada chiusa in adiacenza ad un parco giochi, cui consegue che difficilmente l’area potrebbe accogliere lo stanziamento di persone destinatarie dei progetti che si intenderebbero realizzare nella struttura.

Tali criticità sono state manifestate anche dai cittadini residenti nella zona interessata, pertanto abbiamo chiesto al Ministro dell’Interno se intenda svolgere ogni opportuna verifica in ordine alla compatibilità dei progetti indicati in premessa con la struttura individuata da Roma Capitale attualmente destinata ad assolvere a funzioni scolastiche ed educative, anche con riferimento ai criteri ed ai requisiti indicati nell’avviso ministeriale.

Inoltre, con l’interrogazione chiediamo anche di considerare l’adozione di provvedimenti utili affinché i progetti indicati da Roma Capitale siano realizzati in contesti compatibili ed idonei ad accogliere i destinatari dei medesimi, scongiurando che nel medesimo contesto possa generarsi una promiscuità di servizi e funzioni che avrebbero l’effetto di pregiudicare gli obiettivi dei progetti medesimi e di generare preoccupazione e malcontento tra i residenti”.



