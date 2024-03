De Santis (CR) – Rosati (M5S: “Municipio IV chiude sportelli anagrafici e getta nel caos servizio carte d’identità”

“Con una scelta a dir poco discutibile, il presidente del Municipio IV ha chiuso gli sportelli anagrafici del mercato San Romano – Portonaccio II e gettato nel caos l’intero servizio di rilascio delle carte d’identità elettroniche, creando parecchi disagi ai cittadini del territorio e dei Municipi contigui.

Una decisione irresponsabile e illogica, che si pone in linea di continuità con i passi indietro della Giunta Gualtieri in tema di servizi anagrafici, come dimostra il persistente e prolungato stop ai servizi anagrafici e di stato civile registratosi in questi giorni. , che si pone in linea di continuità con i passi indietro della Giunta Gualtieri in tema di servizi anagrafici, come dimostra il persistente e prolungato stop ai servizi anagrafici e di stato civile registratosi in questi giorni.

A fronte di questa situazione imbarazzante, che sta mettendo in estrema difficoltà dipendenti e cittadini, non possiamo che auspicare un tempestivo e concreto cambio di rotta da parte di un’Amministrazione in balía di eventi che non sembra in grado di governare “.

Lo dichiarano, in una nota, l’ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e il capogruppo M5S al Municipio IV Stefano Rosati.

