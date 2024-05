De Santis (LcR), servizio certificati in edicola interrotto da oltre un mese

Da oltre un mese “il servizio per il rilascio dei certificati anagrafici in edicola è stato bloccato senza una chiara motivazione.

La convenzione tra Roma Capitale ed esercenti era stata attivata durante la scorsa consiliatura per aumentare l’offerta al cittadino, dare sollievo ad un settore in crisi come quello delle edicole e, contemporaneamente, agevolare gli uffici anagrafici, sovraccarichi di attività e in carenza di organico.

Non è dato sapere quali siano i motivi di questa brusca interruzione. Né se si tratti di una condizione definitiva, cosa che sarebbe piuttosto grave, o di un provvisorio malfunzionamento.

Nella logica della ‘città dei 15 minuti’, tanto cara a questa Amministrazione, si ponga subito rimedio o, in caso contrario, vengano informati tanto gli esercenti quanto i cittadini”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della llsta civica Raggi in Assemblea Capitolina Antonio De Santis.

