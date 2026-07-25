Categorie: Degrado Politica
Municipi: , , | Quartiere:

Degrado a Vigna Clara, FdI affonda il colpo sui marciapiedi invasi dalla vegetazione: «I pedoni finiscono in mezzo alla strada»

La denuncia del centrodestra nel quadrante nord della Capitale

Redazione - 25 Luglio 2026

La vegetazione spontanea che prende il sopravvento sui passaggi pedonali e le rimostranze dei residenti esasperati infiammano lo scontro politico a nord della Capitale.

Al centro delle polemiche finisce lo stato di manutenzione dei marciapiedi di Vigna Clara, indicati da Fratelli d’Italia come emblema di una criticità ormai diffusa a macchia d’olio in diversi quartieri del Municipio XV.

A riaccendere i riflettori sull’emergenza decoro è una nota del partito di centrodestra, scaturita da un sopralluogo tecnico e ispezioni sul campo condotti da Paolo Tomassetti, referente dell’esecutivo municipale di FdI, a seguito dei continui solleciti inviati dai cittadini del quartiere e dai residenti della zona.

Foto Dario Antoniozzi

La denuncia dell’opposizione: «Strade impraticabili e rischi per le fasce deboli»

Nel mirino dell’opposizione finiscono le carenze nella cura ordinaria dello spazio pubblico e la scarsa programmazione dei servizi di sfalcio da parte degli organi di governo locale:

«Moltissimi marciapiedi di Vigna Clara, così come avviene purtroppo in diversi altri quartieri del XV Municipio, sono oramai del tutto impraticabili per i pedoni e versano in uno stato di completo degrado, soffocati da erbacce e vegetazione incontrollata. È la vivida dimostrazione del “governo verde” e dell’inefficienza di chi amministra questo territorio.

Chi governa il Municipio continua a ignorare le esigenze primarie dei residenti, lasciando che il verde spontaneo prenda il sopravvento sul decoro e sulla sicurezza dei cittadini, in particolare di anziani, disabili e mamme con le carrozzine costretti a camminare in strada per evitare le barriere naturali cresciute sui marciapiedi». Dario Antoniozzi, coordinatore di Fratelli d’Italia nel Municipio XV.

Foto Dario Antoniozzi

La richiesta al Municipio: «Servono bonifiche immediate e un piano serio»

L’accumulo di sterpi ed erbacee ai margini delle carreggiate, denunciano i rappresentanti locali, trasforma il semplice camminare sul marciapiede in un percorso ad ostacoli, spingendo frequentemente i passanti a scendere sul manto stradale riservato alle auto con evidenti rischi per la sicurezza personale.

Di qui l’appello rivolto alla presidenza della Giunta municipale per una rapida inversione di rotta:

«Grazie alla puntuale segnalazione dei cittadini e al successivo sopralluogo effettuato sul posto da Paolo Tomassetti, abbiamo potuto documentare l’ennesima situazione di abbandono e la totale assenza di manutenzione ordinaria nelle nostre strade.

Chiediamo un intervento immediato di bonifica e sfalcio e una programmazione seria degli interventi, affinché Vigna Clara e tutti i quartieri del XV Municipio tornino ad avere la dignità che meritano». Dario Antoniozzi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati