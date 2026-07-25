Degrado a Vigna Clara, FdI affonda il colpo sui marciapiedi invasi dalla vegetazione: «I pedoni finiscono in mezzo alla strada»

La vegetazione spontanea che prende il sopravvento sui passaggi pedonali e le rimostranze dei residenti esasperati infiammano lo scontro politico a nord della Capitale.

Al centro delle polemiche finisce lo stato di manutenzione dei marciapiedi di Vigna Clara, indicati da Fratelli d’Italia come emblema di una criticità ormai diffusa a macchia d’olio in diversi quartieri del Municipio XV.

A riaccendere i riflettori sull’emergenza decoro è una nota del partito di centrodestra, scaturita da un sopralluogo tecnico e ispezioni sul campo condotti da Paolo Tomassetti, referente dell’esecutivo municipale di FdI, a seguito dei continui solleciti inviati dai cittadini del quartiere e dai residenti della zona.

La denuncia dell’opposizione: «Strade impraticabili e rischi per le fasce deboli»

Nel mirino dell’opposizione finiscono le carenze nella cura ordinaria dello spazio pubblico e la scarsa programmazione dei servizi di sfalcio da parte degli organi di governo locale:

«Moltissimi marciapiedi di Vigna Clara, così come avviene purtroppo in diversi altri quartieri del XV Municipio, sono oramai del tutto impraticabili per i pedoni e versano in uno stato di completo degrado, soffocati da erbacce e vegetazione incontrollata. È la vivida dimostrazione del “governo verde” e dell’inefficienza di chi amministra questo territorio.

Chi governa il Municipio continua a ignorare le esigenze primarie dei residenti, lasciando che il verde spontaneo prenda il sopravvento sul decoro e sulla sicurezza dei cittadini, in particolare di anziani, disabili e mamme con le carrozzine costretti a camminare in strada per evitare le barriere naturali cresciute sui marciapiedi». Dario Antoniozzi, coordinatore di Fratelli d’Italia nel Municipio XV.

La richiesta al Municipio: «Servono bonifiche immediate e un piano serio»

L’accumulo di sterpi ed erbacee ai margini delle carreggiate, denunciano i rappresentanti locali, trasforma il semplice camminare sul marciapiede in un percorso ad ostacoli, spingendo frequentemente i passanti a scendere sul manto stradale riservato alle auto con evidenti rischi per la sicurezza personale.

Di qui l’appello rivolto alla presidenza della Giunta municipale per una rapida inversione di rotta:

«Grazie alla puntuale segnalazione dei cittadini e al successivo sopralluogo effettuato sul posto da Paolo Tomassetti, abbiamo potuto documentare l’ennesima situazione di abbandono e la totale assenza di manutenzione ordinaria nelle nostre strade.

Chiediamo un intervento immediato di bonifica e sfalcio e una programmazione seria degli interventi, affinché Vigna Clara e tutti i quartieri del XV Municipio tornino ad avere la dignità che meritano». Dario Antoniozzi.

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