“Dimenticato il mare nella legge dello sport”: il M5S del Municipio X boccia la norma della Regione Lazio

Un atto d’accusa politico e istituzionale all’indirizzo della Regione Lazio. Il Consiglio del Municipio X ha approvato a maggioranza due mozioni destinate a far discutere i banchi del Consiglio regionale alla Pisana: nel mirino dei consiglieri del Movimento 5 Stelle c’è la Proposta di Legge Regionale n. 180 sullo sport, accusata di non fare alcuna menzione alle discipline acquatiche e alla valorizzazione della fascia costiera.

Un’omissione strutturale, secondo la rappresentanza pentastellata del litorale romano, che rischia di penalizzare un settore strategico sia dal punto di vista economico che sociale per l’intero territorio laziale.

“Una normativa monca per una regione con 300 km di litorale”

A prendere una posizione netta sono i consiglieri municipali del Movimento 5 Stelle Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, che sottolineano l’incoerenza dell’impostazione legislativa:

“È incomprensibile che una Regione con oltre 300 chilometri di costa continui a ignorare gli sport praticati negli ambienti marini e costieri. Nel testo della proposta di legge non troviamo una visione dedicata, manca il censimento delle infrastrutture funzionali e non vengono valorizzate le realtà del territorio. Discipline come surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle, vela e canoa non sono nemmeno citate. Una legge sullo sport che dimentica il mare nasce inevitabilmente monca”.

I firmatari dei documenti ricordano come la pratica degli sport acquatici rappresenti una leva fondamentale per la destagionalizzazione del turismo, l’inclusione sociale, l’occupazione e la tutela ambientale, sostenendo l’attività quotidiana di centinaia di associazioni sportive e tecnici del settore.

Pacchetto di emendamenti in arrivo al Consiglio Regionale

L’iniziativa approvata a Ostia non intende fermarsi alla sola protesta formale. Il gruppo municipale del M5S ha annunciato di aver predisposto una proposta di emendamenti che verrà presentata in sede di discussione del testo dai consiglieri regionali del Movimento.

L’obiettivo dichiarato è quello di incidere direttamente sul percorso del ddl 180 prima della sua approvazione definitiva, garantendo tutele specifiche per l’accessibilità delle persone con disabilità, l’attrazione di eventi sportivi di rilievo e la mappatura delle strutture costiere.

“La Regione ha ancora il tempo per correggere la rotta — concludono gli esponenti del Movimento — e il Municipio X non intende assistere passivamente a scelte che penalizzano la costa”.

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