Disabilità, dalla Regione Lazio altri 23 milioni di euro per “Dopo di noi” e Case-famiglia: a Roma la fetta più grande

Un’iniezione di risorse cruciale per il welfare regionale e per la tutela delle persone con disabilità grave e priva del sostegno familiare.

La Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera definitivo alla seconda tranche dei finanziamenti destinati alle misure del “Dopo di noi” e alla rete delle Case-famiglia, sbloccando gli ultimi 23 milioni di euro.

L’atto completa così il quadro finanziario programmato per la rete di assistenza sociale, portando il budget complessivo a quota 47,5 milioni di euro per l’arco del biennio 2025-2026.

L’operazione punta a garantire stabilità economica alle strutture ricettive del territorio e a dare respiro alle famiglie che affrontano il percorso di autonomia e inclusione dei propri cari.

A illustrare la ripartizione dei fondi è stato l’assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli: «Abbiamo finalizzato i restanti 23 milioni di euro per la scansione del 2026, che si sommano ai 24,5 milioni già stanziati in precedenza per l’annualità 2025».

La fetta più consistente del nuovo provvedimento sarà destinata a coprire i bisogni dell’area metropolitana della Capitale, dove la concentrazione di richieste e di strutture del privato sociale registra da tempo i volumi più elevati.

«Ci tengo a precisare – ha evidenziato l’assessore Maselli – che di questi 23 milioni programmati per il 2026, quasi 20 milioni saranno indirizzati direttamente a Roma Capitale, mentre le somme rimanenti verranno ripartite tra i vari distretti e ambiti territoriali sociali delle altre province del Lazio».

Con questa deliberazione, l’amministrazione regionale mira a mettere al sicuro la tenuta di un comparto delicato, sostenendo progetti d’emancipazione personalizzati e garantendo una sponda economica certa alle residenze che offrono accoglienza continuativa a chi non può più contare sulla copertura della rete familiare.

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