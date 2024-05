Disabilità; D’Amato (Az): lo sport come modello di welfare

“Bisogna mettere l’attività sportiva alla base del nostro modello di welfare, questa è un’esigenza fondamentale. Lo sport riveste un ruolo primario per migliorare il benessere fisico e mentale delle persone con disabilità, capace di raggiungere benefici paragonabili a quelli delle terapie riabilitative e farmacologiche.

Proprio per i suoi aspetti benefici e positivi, l’attività sportiva è entrata finalmente anche nella nostra Costituzione ed è tra i valori fondamentali dell’Unione Europea.

Iniziative come quella di oggi, ‘Lezioni di vela – noi tutti così diversamente uguali’, organizzata da Francesca Capponi e dall’Associazione I.H.H.O. Italiana, sono fondamentali proprio per promuovere lo sport come un pilastro essenziale del nostro welfare”.

Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, responsabile Welfare e candidato alle elezioni europee nella lista Azione – Siamo Europei, durante la manifestazione sportiva ‘Lezioni di vela – noi tutti così diversamente uguali’, a San Felice del Circeo.

