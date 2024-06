Disabilità: Mattia (Pd), 7 mln per assistenza a oltre 2mila alunni

“Dopo l’interrogazione e la richiesta di audizioni, presentate in consiglio regionale lo scorso 24 maggio, per scongiurare l’interruzione del servizio di assistenza per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per oltre 2mila alunni di Roma e del Lazio, come segnalato dall’associazione Fish Lazio (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), il 30 maggio la Regione ha stanziato 7 milioni destinati ai Comuni per poterne garantire la continuità.

Un primo risultato rispetto al quale va però constatato che sono meno della metà dei fondi regionali stanziati negli anni precedenti (15 milioni per il 2023 e 16 per il 2024).

Il prossimo passo sarà avviare i tavoli di confronto con i Comuni e le sigle di rappresentanza degli Enti locali, come ANCI e ALI, per un trasferimento ordinato delle competenze dalla Regione ai Comuni, così come proposto nella mia richiesta di audizione, affinché sia garantita nel migliore dei modi la corretta continuità del servizio”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, prima firmataria dell’interrogazione e della richiesta di audizioni sul rischio d’interruzione del servizio di assistenza per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per oltre 2mila studenti e studentesse di Roma e del Lazio.

