Domenica 27 febbraio ritorna il Carnevale di Tor Tre Teste

Domenica 27 febbraio nel Parco a Il Giardino dei Demar in via Campari 263 ritorna il Carnevale di Tor Tre Teste con il tradizionale Concorso di Maschere per grandi e piccini.

Il Carnevale di Tor Tre Teste celebrerà, dopo due anni di fermo dovuto alla pandemia, la sua ventottesima edizione.

Ore 14,30 RITROVO in via D. Campari 263: Animazione del Team di Mago Marameo

Ore 15,30 Passeggiata in maschera guidata da: Olaf, Elsa, Peppa Pig, George, Minnie, Topolino, Spiderman, Paw Patrol, Lol Unicorno e Diva, Bing

Iscrizioni € 5,00 fino a mezz’ora prima della sfilata

Ore 17,00 Premiazione delle maschere ISCRITTE – Premi alle maschere più originali e spiritose.

A tutti i partecipanti medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar.

Seguirà lo spettacolo con Mago Marameo

E inoltre il 1° Marzo: MARTEDÌ GRASSO dalle 15:30 Festa di Carnevale con frappe per tutti

INFO 06. 22 86 653 – 3927159782