Doppia licenza taxi ai vetturini? Roma Capitale smentisce: “la legge lo vieta”

Nessuna ipotesi di assegnare due licenze taxi ai titolari delle licenze per il trasporto pubblico con carrozze trainate da cavalli è mai stata presa in considerazione.

A chiarirlo è Roma Capitale, intervenendo con una nota ufficiale per smentire alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore sulla possibile riconversione delle cosiddette botticelle.

L’amministrazione spiega che una soluzione di questo tipo è incompatibile con l’attuale quadro normativo.

La legge che disciplina il servizio pubblico non di linea, infatti, stabilisce che ogni licenza taxi sia collegata a un solo veicolo e vieta espressamente che uno stesso titolare possa detenere più autorizzazioni per lo svolgimento del servizio.

Il Campidoglio ribadisce comunque che resta confermata la volontà di arrivare a una trasformazione del servizio con trazione animale, perseguendo l’obiettivo di garantire una maggiore tutela del benessere dei cavalli e una migliore sicurezza della circolazione cittadina.

Un percorso che, sottolinea l’amministrazione, dovrà necessariamente svilupparsi nel rispetto delle norme vigenti e dei diritti riconosciuti agli attuali concessionari.

Secondo quanto precisato nella nota, sono allo studio diverse soluzioni compatibili con la legislazione in vigore, mentre sul piano nazionale prosegue l’iter parlamentare delle proposte di legge dedicate alla materia.

In questo contesto Roma Capitale ha annunciato che metterà a disposizione del Parlamento il lavoro tecnico svolto negli ultimi anni, comprese le valutazioni relative all’eventuale fase transitoria, ai meccanismi di riconversione delle licenze e alle misure necessarie per garantire la tutela dei cavalli che verranno progressivamente ritirati dal servizio.

Nel frattempo il confronto con i titolari delle licenze continua all’interno dei tavoli istituzionali, con la partecipazione della Garante per i diritti degli animali di Roma Capitale e dell’Assessorato all’Ambiente.

L’amministrazione conclude ribadendo che ogni decisione sarà assunta nei limiti delle competenze attribuite al Comune e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, escludendo la possibilità di assumere impegni che l’attuale normativa non rende praticabili.

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