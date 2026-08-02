Due opere a confronto, il rifugio BioClimatico di piazza dei Gerani e Il Parco di Villa De Sanctis

Più che un articolo questa vuole essere una lettera aperta a chi di fronte a condizioni climatiche esasperate da una calura insopportabile per la stragrande maggioranza dei romani, si inventa in quattro e quattr’otto soluzioni per niente economiche i cui risultati sono poi da dimostrare.

Il rifugio bioclimatico

Il 4 agosto il Sindaco Gualtieri sarà il piazza dei Gerani a Centocelle per inaugurare un rifugio BioClimatico, formato da un gazebo in metallo di una trentina di metri quadri il cui perimetro è circondato da piante sempreverdi che arrivano a toccare, facendo muro, la parte superiore del gazebo.

Il sindaco sarà ovviamente nella formazione tipo che abbiamo già visto nelle recenti inaugurazioni dei Giardini attrezzati al Collatino e composta dall’assessore Sabrina Alfonsi, il presidente del Municipio Mauro Caliste, l’assessore Edoardo Annucci e il presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri.

Al momento non ci sono panchine e neppure l’acqua per l’impianto che dovrebbe nebulizzare acqua fresca su chi cercherà refrigerio. Ad oggi e a distanza di anni da quando fu inaugurato il restyling della piazza grazie ad un bando regionale vinto dalla Rete d’impresa Castani ed integrato da numerosi sponsor, lo spazio non è stato ancora integrato con la messa a dimora nel sottosuolo di una capiente cisterna su cui sarebbe finita la preziosa acqua della fontanella pubblica davanti l’entrata, che anziché finire persa nella rete fognaria, sarebbe stata utile per un prato, gli alberi e nebulizzata per la sperimentale realizzazione.

Va anche ricordato che nello spazio giochi furono già allora realizzati e messi in funzione dei giganteschi fiori finti i cui petali irroravano acqua nebulizzata. Allora la struttura fu inaugurata due volte, una dall’ex presidente della Regione Lazio Zingaretti e l’altra dall’allora Sindaca Virginia Raggi.

L’impianto di irrigazione a Villa De Sanctis

In questa lettera aperta non possiamo non elencare l’assoluta mancanza di manutenzione, di atti, richieste e sollecitazioni, l’ultima di un anno fa con un atto presentato e votato in aula Giulio Cesare, con cui si dava mandato al Sindaco Gualtieri di attivarsi affinché nel parco di Villa De Sanctis fosse ripristinato l’impianto di irrigazione realizzato durante la Giunta Veltroni, costato centinaia di migliaia di euro e che con i suoi circa quaranta potenti irrigatori posti ad oltre due metri e mezzo di altezza, avrebbe sicuramente reso gli ettari di superficie del parco verde, fresca e accogliente.

Insomma una mega struttura, quella si Bioclimática dove centinaia di cittadini e residenti avrebbero potuto passare ore in un ambiente di sicuro più ospitale della landa polverosa e inospitale di quella a cui è stata ridotta per mancanza di manutenzione. Del resto è relativamente facile realizzare nuovi impianti e nuove strutture, difficile è mantenerli attraverso una adeguata e indispensabile manutenzione.

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