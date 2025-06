Educazione alimentare nelle scuole: al via la campagna FAO e Roma Capitale

“Insieme per l’educazione alimentare nelle scuole di Roma” è l’iniziativa lanciata ieri da FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) e Roma Capitale nel corso di un incontro tenutosi in Campidoglio.

L’obiettivo è promuovere un’educazione alimentare corretta e comportamenti di consumo sostenibile in tutti gli istituti municipali romani.

In aula Giulio Cesare, presenti il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il direttore generale della FAO, Qu Dongyu. L’evento è stato organizzato in occasione degli 80 anni dell’Organizzazione.

La campagna per l’educazione alimentare si rivolge a studentesse e studenti di tutte l’età e vuole favorire la conoscenza dei temi legati all’alimentazione, dei sistemi agroalimentari e della sostenibilità ambientale.

Ci saranno percorsì per ogni fascia scolastica. Nelle scuole dell’infanzia si favorirà la crescita della consapevolezza attraverso attività ludiche.

Le classi delle scuole primarie e secondarie, invece, avranno la possibilità di visitare gratuitamente il nuovo FAO MuNe – Museo e rete per l’alimentazione e l’agricoltura, che sarà inaugurato il 16 ottobre, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione. Esperti FAO, inoltre, incontreranno le ragazze e i ragazzi anche all’interno delle scuole, promuovendo attività di approfondimento e confronto.

