Elezioni politiche 2022. Pubblicità elettorale

La Cofine srl, società editrice di “Abitare a Roma”, giornale on-line, e “Abitare A”, mensile cartaceo, è disponibile a pubblicare sulle due testate messaggi politici elettorali a pagamento per le prossime elezioni politiche, secondo le disposizioni della legge 28/2000.

Caratteristiche e costi

Possibilità di presenza su Abitare A Roma (abitarearoma.it)

1) Articolo web con contenuto autogestito (con possibilità inserimento di 2 foto e di 3 aggiornamenti del corso della campagna elettorale): euro 100,00 + Iva 4%

2) Banner a rotazione (pixel 750×250) visibile all’interno di tutti gli articoli del sito: euro 250,00 + Iva 4%

3) Banner a rotazione a fianco della testata (pixel 300×90): euro 150,00+ Iva 4%

I banner possono collegare ad un sito esterno o pagina Facebook o all’articolo di cui al punto 1).

L’articolo dovrà essere fornito in formato word e accompagnato dal logo della lista e foto del candidato, in formato JPG.

I banner (nella dimensione su indicata) dovranno essere forniti in formato JPG (possibilità di realizzazione da parte dei nostri grafici su materiale fornito dal richiedente).

Possibilità di presenza sul numero di Settembre del mensile cartaceo Abitare A

Diffuso nei Municipi Roma 4 e Roma 5

1) Intera pagina (cm 19 x 27) euro 900,00 550,00 + Iva 4%

2) Box di cm 19 x 12 (mezza pagina) euro 470,00 290,00 + Iva 4%

2) Box di cm 9,3x 12 (1/4 di pagina) euro 240,00 160,00 + Iva 4%

La grafica del box (nella dimensione prescelta) dovrà essere fornita in formato JPG a 300 pixel (possibilità adattamento, da parte dei nostri grafici, di materiale fornito dal richiedente).

Tempi e scadenze

Prenotazione dello spazio sul mensile cartaceo Abitare A: entro venerdì 9 settembre. Invio della grafica: tempo massimo domenica 11 settembre. La distribuzione del giornale inizierà tra il 16 e il 17, per terminare entro il 21.

Per il sito abitarearoma.it: la pubblicazione avverrà entro 24 ore dalla ricezione del materiale.

Pagamento

Il pagamento dovrà essere anticipato tramite bonifico, cui seguirà la pubblicazione del messaggio elettorale e l’emissione della fattura elettronica.

Per ulteriori INFO e prenotazioni abitarearoma<at>gmail.com

Abitare A

è una testata giornalistica mensile tra le più longeve tra quelle locali di Roma (anno di fondazione 1987). Viene diffusa gratuitamente nel IV e V municipio nelle edicole, nei bar, nelle sedi dei Municipi, e dei Centri Anziani, associazioni culturali e sportive, presso gli sponsor e le attività commerciali delle vie principali e in abbonamento. Molto letto anche nella sua riproposizione in PDF.

La periodicità è mensile (11 uscite nell’anno, escluso agosto).

Nel nostro archivio conserviamo in formato PDF tutti i numeri del giornale dal 2005 ad oggi.

Abitarearoma

è una testata giornalistica online (Reg. Trib. Roma N. 550/02 del 2/10/02) con aggiornamenti continui pubblicata sul sito abitarearoma.it dal 2002. La media dei visitatori mensili oscilla tra i 70.000 ed i 100.000 visitatori diversi.

Sul sito sono disponibili tutti i nostri articoli dal 2005 ad oggi.