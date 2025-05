Emergenza casa, presentato il Piano dei sindaci europei

Il Sindaco Roberto Gualtieri, con la delegazione dei sindaci europei, ha presentato a Bruxelles il progetto elaborato per finanziare un Piano straordinario per l’emergenza casa. Un action action plan che stima in 300 miliardi di euro le risorse necessarie per far fronte al problema.

Ieri il primo cittadino era intervenuto nell’ambito del Comitato Europeo delle Regioni; oggi l’Action Plan è stato illustrato al Vice Presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto e ai Commissari competenti sul tema dell’housing sociale.

“Chiediamo un piano d’azione europeo per l’edilizia abitativa con azioni a breve, medio e lungo termine. Riteniamo di dover innanzitutto istituire un flusso di finanziamenti di emergenza per consentire alle città di sviluppare rapidamente progetti di edilizia sociale e a prezzi accessibili. Abbiamo tensioni in tutti i segmenti del mercato immobiliare” ha affermato Gualtieri nel corso di un punto stampa presso la sede della Commissione europea con il commissario europeo per le politiche abitative, Dan Jørgensen, la vicepresidente esecutiva Teresa Ribera, i sindaci di Barcellona e di altre città.

“Dobbiamo ricordare che l’edilizia popolare è destinata alla fascia più vulnerabile della popolazione, e in molte città non ci sono abbastanza case in questo segmento. Abbiamo un problema nell’edilizia sociale, per la classe media, per i giovani studenti. E abbiamo anche problemi con altri segmenti del mercato immobiliare. Quindi abbiamo bisogno di risorse per attuare una serie di azioni in tutti questi settori” ha spiegato il Sindaco.

“Riteniamo che le norme sugli aiuti di Stato debbano essere applicate al fine di consentire maggiori investimenti, investimenti pubblici nell’edilizia sociale e a prezzi accessibili; – ha aggiunto – la stessa clausola di salvaguardia prevista dall’attuale quadro giuridico per gli aiuti di Stato dovrebbe essere attivata anche per i progetti di edilizia abitativa. Si deve definire un indicatore di stress nel mercato immobiliare e dovremmo considerare quello un indicatore cruciale per risolvere il problema”.

Il PROGETTO presentato dai sindaci europei.

