Emporium e Museo Diffuso Testaccio: “Da innovazione a vergogna grazie a M5S

«Il patrimonio archeologico di Roma continua a pagare a caro prezzo il disinteresse della giunta Raggi verso la città.

In un momento come questo, in cui la Capitale ha grande bisogno di veder rilanciata la propria offerta culturale, fondamentale per far ripartire il turismo dell’intero Paese, un’esperienza di visita innovativa come quella proposta dal Museo Diffuso del Rione Testaccio viene ignorata e cancellata dall’indolenza dell’amministrazione grillina.

I cinque stelle di sicuro ignorano la peculiarità di questo progetto che, nato nel 2005 grazie all’iniziativa e all’impegno dei funzionari della Soprintendenza Speciale di Roma, era inserito in un più ampio programma di riqualificazione urbana, finalizzato a valorizzare le numerose preesistenze archeologiche, moderne e industriali di Testaccio e farne meglio conoscere la storia e l’evoluzione nei secoli, includendo anche un’iniziativa estremamente innovativa e dall’alto valore pedagogico come il laboratorio “Sottosopra, l‘archeologia a piccoli passi”, riservato ai bambini.

Ebbene nonostante, dal 18 maggio scorso, siti, aree archeologiche e musei di tutto il Paese siano di nuovo aperti al pubblico, il percorso di visita del Museo Diffuso non è ancora tornato a far parte dell’offerta culturale della città. A soffrirne è, in particolare, l’area archeologica dell’Emporium, sul Lungotevere Testaccio, che oltre a essere ancora chiusa al pubblico, è completamente abbandonata, coperta di erbacce e arbusti e priva della più semplice e necessaria manutenzione, cosa che ne mette a serio rischio di danneggiamenti le antiche strutture murarie.

Proprio per tutti motivi oggi è stata presentata un’interrogazione all’amministrazione capitolina ed alla Soprintendenza Speciale di Roma, nella quale si chiedono interventi di ripulitura e messa in sicurezza dell’area, affinché questa possa di nuovo essere resa visitabile e il Museo Diffuso del Rione Testaccio possa tornare a vivere ed a raccontare la storia di questa parte del cuore della Capitale».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Francesco Castellani, coordinatore Dipartimento Beni Archeologici FdI Lazio.