Esquilino, presidio permanente allo Spin Time dopo l’incendio: oggi assemblea cittadina alle 17

Sono ancora fuori l’edificio i residenti dello Spin Time, l’immobile di via Santa Croce in Gerusalemme occupato dal 2013, dove nella serata di ieri si è sviluppato un incendio.

Secondo quanto riferito dalla comunità che vive all’interno dello stabile, le fiamme sarebbero partite intorno alle 22 da un locale tecnico affacciato sul cortile interno e sarebbero state contenute prima dell’arrivo dei soccorsi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’edificio ed effettuare tutti gli accertamenti necessari. Stando a quanto comunicato dai residenti, non si registrano feriti né danni strutturali evidenti, ma al momento gli abitanti non hanno ancora potuto fare rientro nelle proprie case.

La comunità di Spin Time riferisce che l’accesso agli appartamenti è consentito soltanto in casi eccezionali e sotto la supervisione delle forze dell’ordine, esclusivamente per recuperare farmaci e beni di prima necessità.

Sempre secondo quanto denunciato dagli occupanti, durante le operazioni di controllo alcune porte degli alloggi sarebbero state aperte e gli appartamenti ispezionati, nonostante fossero state consegnate le chiavi alle autorità competenti.

I residenti sostengono inoltre di non aver ancora ricevuto comunicazioni ufficiali sulle condizioni dell’edificio. Attraverso una nota diffusa nelle ultime ore affermano di aver appreso dalle agenzie di stampa dell’ipotesi di una possibile inagibilità dello stabile, precisando però di non aver ricevuto alcuna conferma formale da parte delle autorità.

Nel frattempo centinaia di persone restano all’esterno dell’edificio. Molti, racconta la comunità, hanno lasciato le proprie abitazioni nella notte senza riuscire a recuperare effetti personali, mentre dalla mattinata la Protezione Civile ha messo a disposizione brandine per l’accoglienza temporanea.

Una situazione resa ancora più difficile dall’ondata di caldo che interessa la Capitale, con temperature elevate previste anche nelle prossime ore.

Per chiedere sostegno e fare il punto sulla situazione, la comunità di Spin Time ha annunciato un presidio permanente davanti allo stabile e ha convocato un’assemblea pubblica cittadina per oggi alle ore 17, rivolgendo un appello alla solidarietà di associazioni, cittadini e realtà del territorio.

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