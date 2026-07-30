Fiamme allo Spin Time dell’Esquilino: evacuato il palazzo di dieci piani. Scoppia la bufera politica

Momenti di apprensione e paura nel cuore del rione Esquilino per un rogo divampato nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 luglio, all’interno del palazzone di dieci piani in via di Santa Croce in Gerusalemme 55.

L’edificio è la sede storica dello Spin Time Lab, l’immobile occupato dall’ottobre del 2013 e trasformato negli anni in un laboratorio di rigenerazione urbana, con abitazioni, un’osteria e diverse attività a sfondo sociale.

L’allarme è scattato intorno alle 22:30, quando una colonna di fumo ha iniziato a levarsi dalla struttura.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi ha evitato il peggio: l’intero palazzo è stato evacuato dalle forze dell’ordine ed è stata disposta la chiusura dello stabile in attesa dei rilievi tecnici che dovranno accertarne le condizioni di agibilità e la sicurezza statica.

Il blitz dei soccorsi e le verifiche di agibilità

La macchina dei soccorsi si è attivata nell’immediato per evacuare le centinaia di persone presenti all’interno del complesso ed evitare conseguenze drammatiche:

Vigili del Fuoco e Polizia: I pompieri sono riusciti a domare rapidamente il principio d’incendio, limitando i danni alla struttura, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno garantito il cordone di sicurezza;

Protezione Civile e supporto sanitario: Attivati i mezzi della Protezione Civile per l’assistenza agli sfollati, fornendo primo soccorso e supporto socio-sanitario a chi necessitava di cure o verifiche mediche;

Sigilli alla struttura: L’immobile rimarrà interdettato per l’intera durata delle perizie sui locali interessati dal rogo.

La bufera politica: Fratelli d’Italia chiede lo sgombero immediato

L’episodio ha fatto subito riesplodere la polemica politica sulle occupazioni abitative della Capitale.

Ad scagliarsi con decisione contro la gestione della struttura e la tolleranza verso le occupazioni è il deputato e presidente della Federazione romana di Fratelli d’Italia, Marco Perissa:

«L’incendio divampato questa notte all’interno dello Spin Time dimostra, ancora una volta, ciò che denunciamo da anni: le occupazioni abusive non sono un modello di solidarietà, ma un concentrato di illegalità e di pericoli. Quando un immobile viene trasformato abusivamente in abitazioni, si vive spesso senza impianti certificati, con allacci elettrici improvvisati, reti obsolete e ricorso a bombole di gas. Una miscela esplosiva che può trasformare l’edificio in una trappola mortale.

È un puro caso se oggi non stiamo raccontando una strage. Per anni la sinistra ha preferito chiudere gli occhi facendo passare l’illegalità per inclusione sociale. Serve un cambio di passo definitivo: le occupazioni abusivamente abitate devono essere sgomberate senza esitazioni, sia per restituire i beni ai legittimi proprietari sia per tutelare l’incolumità pubblica.» Marco Perissa, Deputato e Presidente della Federazione Romana di Fratelli d’Italia.

Mentre gli inquirenti e i tecnici dei Vigili del Fuoco lavorano per individuare l’esatta matrice che ha innescato il rogo.

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