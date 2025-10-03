Eur: incendio ai cavi elettrici lascia il quartiere senza luce

Quartiere senza elettricità questa mattina all’Eur, dove all’alba un incendio nei cavi dei sottoservizi ha mandato in tilt l’energia elettrica in zona.

A dare l’allarme è stato un passante che ha notato del fumo uscire dai tombini, intorno alle 6:00 di venerdì 3 ottobre, contattando il 112.

Sul posto è arrivata la squadra 11A dei Vigili del Fuoco dell’Eur, con autobotte e carro autoprotettori.

I caschi rossi hanno individuato l’origine dell’incendio partendo a ritroso da una centralina elettrica, fino a localizzarlo all’altezza del civico 11 di via dell’Architettura.

Dopo essere scesi nella galleria dei servizi, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme.

I danni a una porzione dei cavi elettrici hanno lasciato il quartiere al buio, mentre sul posto sono intervenuti i tecnici per ripristinare la linea e far tornare la corrente.

