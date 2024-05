Europee, Bordoni (Lega): L’ambiente non si difende imponendo auto elettriche

“Questa Europa prima si è inventata il Green Deal per contrastare le emissioni, poi ha fatto marcia indietro quando ha capito che l’inquinamento non scenderà grazie a qualche ricetta dirigista.

L’ambiente non si difende vietando il diesel e imponendo le auto elettriche, quello semmai è un buon modo per distruggere le nostre filiere produttive, che vanno invece preservate e sostenute.

Roma non diventerà più bella e pulita riempiendosi di colonnine. Dobbiamo certamente difendere l’ambiente, ma creando sviluppo perché senza sviluppo non c’è sostenibilità. Le elezioni del prossimo 8 e 9 giugno saranno un appuntamento chiave per cambiare l’Europa”.

Così in una nota il segretario della Lega Lazio, Davide Bordoni, candidato al Parlamento europeo nella circoscrizione Italia Centrale, che comprende le regioni Lazio, Toscana, Umbria e Marche.

