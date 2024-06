Europee, Celli: bene risultato Partito Democratico, forza viva che guarda al futuro mettendo al centro i giovani

“Le elezioni Europee ci consegnano un Partito Democratico che cresce, è vivo ed è attrattivo verso i giovani. Si conferma alternativa credibile alla destra e forza di riferimento nell’area del centrosinistra, legando ancora fortemente i suoi valori ai territori e alle comunità.

Anche a Roma abbiamo ottenuto un risultato importante che premia l’azione amministrativa che stiamo mettendo in campo. Ringrazio la segretaria Schlein e tutti gli attivisti che hanno contribuito, con dedizione e grande passione civile, a questo esito.

E’ solo una tappa di un processo che deve vederci coraggiosi protagonisti di una riscossa democratica, a tutti i livelli. Dobbiamo dare risposte forti, su questioni che, non dimentichiamocelo, cambiano la vita delle persone”.

Lo afferma in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli commentando i dati delle elezioni Europee.

“Dobbiamo ricostruire il rapporto tra elettori e politica, invertendo il trend di sfiducia, con la percentuale di astensionismo che è arrivata ormai al 50%. Vanno realizzate misure e politiche per riconquistare l’altra metà degli elettori stanchi e disillusi.

Possiamo farlo ripartendo dai giovani che sono andati a votare ed hanno espresso le loro posizioni a favore di diritti, inclusione, accoglienza, lotta al cambiamento climatico, sostenibilità, investimenti, europeismo.

Sono le ragazze e i ragazzi under 30, sono i dati a registrarlo, che ci consegnano la maggioranza tra le loro preferenze, sentendosi vicini ad un centrosinistra che non può più ignorarli, ma che invece deve vederli parte attiva del proprio progetto per un futuro concreto che risponda ai loro bisogni, fragilità e speranze.

Il Partito Democratico deve continuare a impegnarsi sulle battaglie e sfide sentite come prioritarie dai cittadini: lavoro, sanità, scuola, uguaglianza e parità.

In modo chiaro, con compattezza e decisione, davanti chi vorrebbe riaffermare privilegi, divisioni e odio riportando indietro nel tempo conquiste come il diritto all’aborto”, continua la presidente Celli.

“Auguro buon lavoro ai nuovi parlamentari europei tutti, affidandomi, in particolar modo ai democratici. Saranno loro, con il nostro sostegno e lealtà, a costruire in Europa una nuova casa, inclusiva e progressista, nel dialogo fruttuoso con i territori e con le giovani generazioni”, conclude la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙