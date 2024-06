Europee, Marino (AVS): Preoccupato per tilt spoglio a Roma, vado alla Fiera

“Sono molto preoccupato per lo spoglio delle schede della città di Roma che ancora non sono state scrutinate. Dalle notizie arrivate sembra che sia entrato in tilt il Sistema informatico introdotto per queste elezioni. È un fatto molto grave di cui le autorità preposte devono rendere conto.

In ogni caso mi sto recando alla Fiera di Roma per verificare di persona quanto sta accadendo, dove da quanto mi risulta il Campidoglio sta allestendo un centro di raccolta e spoglio manuale delle schede.”



Cosí in una nota Ignazio Marino, capolista AVS Circoscrizione Centro Elezioni Europee

