Europee: Santori (Lega), disservizi ostacolano diritto voto, Costituzione violata

“Scuse inaccettabili quelle del sindaco di Roma Gualtieri e del suo assessore sul guasto del sistema informatico che ha bloccato lo spoglio delle schede a Roma, dove mancano ancora i risultati di 160 sezioni, inviati dunque in Corte d’appello.

Giocare la carta dell’informatica malfunzionante e allargare le braccia, a conclusione di una sequenza già notevole di problemi, a partire dalla corsa a ostacoli per il rilascio delle tessere elettorali fino agli studenti fuori sede che sono rimasti senza risposta alle pec inviate per poter votare nella Capitale, e poi file e attese, in una città dove oltretutto muoversi è sempre più difficile, è intollerabile.

Gualtieri e il Pd non comprendono forse che così facendo si alimenta l’astensionismo, e spingendo di fatto i cittadini alla rinuncia al voto privandoli dunque di un diritto, si viola la Costituzione”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori.

“La proclamazione degli eletti non è a rischio, ma i risultati elettorali non possono essere trasformati in tragicomica una caccia al tesoro umiliando elettori e candidati, una vergogna che invece proseguirà nei prossimi giorni”, conclude il rappresentante della Lega.

