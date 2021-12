Eventi per riprenderci le Feste

Nella mattinata di sabato 18 dicembre 2021 l’associazione Vivereco in collaborazione le con le maestre dell’Istituto comprensivo Olcese impegnate anche nell’open day dello stesso istituto, hanno raccolto le letterine dei bambini, appese sopra dei fili delimitanti l’albero naturalmente esistente in via Olcese, ma addobbato ad albero di Natale.

Sono intervenuti all’iniziativa anche gli assessori municipali all’Ambiente Edoardo Annucci e l’assessore all’Urbanistica Sergio Scalia impegnati a coprire con tutti gli altri assessori le innumerevoli iniziative dei quartieri del V municipio.

Domenica 19 dicembre in viale Alessandrino angolo via del Campo si è svolta una rappresentazione per bambini a cura dell’Associazione Città Alessandrina che, in collaborazione con il vicino Centro anziani ha offerto dolci dopo lo spettacolo e le danza offerte dal Centro di iniziative popolari rivitalizzando lo spirito natalizio in questo periodo sospeso per covid.

Confidando nella stessa partecipazione il 6 gennaio 2022, a cura dell’associazione Amici del parco Bonafede, nell’omonimo Parco, sempre nel rispetto delle norme covid, si festeggerà la Befana dalle scarpette rosse in un evento organizzato per allietare i bambini del quartiere.