Ex Circolo degli Artisti, nove anni dopo la chiusura riapre il cancello: nasce Spaziotempo

Per quasi sei lustri è bastata un’espressione confidenziale, priva di ulteriore toponomastica, per identificare il tempio della notte alternativa romana: «Ci becchiamo al Circolo?».

Poi arrivò il 2015, e con esso le ganasce della magistratura e della Polizia Locale che apposero i sigilli a un coacervo di irregolarità edilizie, occupazioni demaniali ed edificazioni non autorizzate a due passi dall’acquedotto romano.

Oggi, a nove anni da quel brusco epilogo, il monumentale portone di via Casilina Vecchia 42 si riapre alla città.

Ma il biglietto da visita cambia radicalmente: niente più discoteca privata, bensì Spaziotempo, un’area verde restituita alla fruizione collettiva, costellata da due casali storici riconvertiti in laboratori di idee, palcoscenici teatrali, concerti dal vivo ed eventi culturali a tariffe popolari o ad accesso del tutto libero.

Il lungo tunnel delle bonifiche: dall’illegalità all’amianto

Che la strada verso la rigenerazione di questo spicchio tra Pigneto e Mandrione fosse in salita lo si era compreso fin dal principio delle operazioni, avviate circa ventiquattro mesi fa dalla macchina comunale.

I problemi affrontati durante i lavori di recupero sono stati molteplici:

Sgombero e demolicione degli abusi: Squadre di operai hanno dovuto dapprima rimuovere metri cubi di opere abusive stratificate negli anni d’oro della movida, parallelamente a tonnellate di rifiuti abbandonati ed al disboscamento delle sterpaglie infestanti.

L’incognita delle fibre killer: Quando i cantieri sembravano prossimi al nastro di partenza, lo scavo ha portato alla luce un’inaspettata eredità nociva: la presenza di amianto. La complessa procedura di bonifica e smaltimento in sicurezza delle materie tossiche ha imposto uno slittamento dei tempi, posticipando l’inaugurazione alla prima settimana di settembre.

Bando-ponte, Zètema e la rete dei partner

A gestire l’immobile fino al 30 ottobre sarà l’alleanza tra Barra Spaziatrice e Agorà, soggetti risultati vincitori della gara esplorativa indetta dalla municipalizzata Zètema Progetto Cultura.

Un’assegnazione temporanea che poggia su una spina dorsale di collaborazioni diffuse: dal vicino Istituto Europeo di Design (IED) al Teatro Basilica, passando per etichette e collettivi indipendenti come Visioni Parallele, Dischi Sotterranei, Bei Ricordi, DO7 Factory e Common People.

«Il ripristino e la resa pubblica di questo quadrante rappresentavano un tassello prioritario dell’amministrazione Gualtieri», puntualizza Tobia Zevi, assessore capitolino al Patrimonio, impegnato in questi giorni in un continuo monitoraggio dei preparativi. «È stato fatto un lavoro imponente sia per superare le criticità tecniche, sia per tessere un legame autentico con le realtà del territorio».

In autunno, tuttavia, si giocherà la partita decisiva. Con il completamento degli interventi strutturali interni ai due casali, il Comune pubblicherà un bando a lungo termine o attiverà un patto di collaborazione strutturato, aprendo le porte all’eventuale convergenza con progetti a spiccata vocazione sociale, tra cui spicca l’ipotesi Spin Time Labs.

Il debutto di venerdì: calcio, musica e cultura

Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 18:00, il nuovo corso prenderà ufficialmente forma. In cartellone le performance di Bluemarina, Ruben Camillas e il B2B di Enea Pascal e Colas, affiancati dal DJ set di Coca Puma e da una formula pop-culturale insolita: la proiezione con commento live della sfida di campionato Roma-Atalanta curata dai redattori di Ultimo Uomo. Un saggio di quella che la giunta intende trasformare nella nuova ricetta del verde pubblico capitolino.

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