Ex Residence Bravetta, la rinascita comincia dai bambini: apre il nuovo polo educativo

Un’opera di rigenerazione urbana che restituisce uno spazio vitale alla comunità cittadina a partire dai servizi dedicati all’infanzia. È stato inaugurato ufficialmente nel Municipio Roma XII il nuovo Polo educativo scolastico pubblico di Bravetta, insediato all’interno del comparto precedentemente occupato dal complesso dismesso dell’ex Residence Roma.

La struttura, comprensiva di asilo nido e scuola dell’infanzia, è stata visitata nel suo primo giorno di attività dall’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, dall’Assessora alla Scuola Claudia Pratelli e dal Presidente del Municipio XII Elio Tomassetti.

L’edificio, progettato ed edificato secondo i moderni requisiti ambientali NZEB (Nearly Zero Energy Building), è strutturato integralmente in legno naturale e circondato da aree verdi attrezzate. A regime la scuola potrà accogliere fino a 100 bambine e bambini nella fascia d’età compresa tra zero e sei anni.

La riqualificazione dell’ex Residence e il piano delle opere

Il Polo scolastico rappresenta il primo tassello pubblico completato nell’ambito dell’intervento di trasformazione urbanistica dell’ex Residence Bravetta, che ha visto l’abbattimento totale di cinque immobili abbandonati per oltre 100.000 metri cubi di cemento:

L’investimento complessivo: L’operazione, coordinata dal gestore Savills Investment Management SGR S.p.A. con l’advisor Lumi Asset Management Srl, prevede risorse private per circa 180 milioni di euro, di cui 18 milioni destinati a opere pubbliche e oneri di urbanizzazione.

Le fasi successive: Nei prossimi mesi si completeranno i lavori per la realizzazione di una nuova piazza pubblica prospiciente il complesso monumentale del Buon Pastore, oltre a spazi pedonali e connessioni ciclabili per facilitare l’accesso alla Riserva Naturale della Valle dei Casali ed al parco della Tenuta dei Massimi.

Le dichiarazioni delle istituzioni capitoline

«Dove per oltre quindici anni persistevano strutture degradate, oggi sorge una scuola pubblica moderna e sostenibile», dichiara l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, sottolineando come l’opera s’inserisca in una programmazione che integrerà a breve parco e viabilità ciclopedonale.

L’Assessora alla Scuola Claudia Pratelli ha ribadito l’indirizzo dell’amministrazione sul rafforzamento del sistema educativo 0-6: «Investire sugli ambienti scolastici significa migliorare la qualità della didattica e costruire la città educante; solo nell’anno scolastico 2026-2027 abbiamo incrementato l’offerta di 275 posti nei nidi, portando l’aumento totale a 715 unità dall’inizio del mandato».

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