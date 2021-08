Fabio Piattoni incontra Giorgia Meloni e si candida con FDI nel V Municipio

“Ringrazio Giorgia Meloni per l’incontro di stamattina con il quale mi ha dato il suo benvenuto in Fratelli d’Italia, partito nel quale mi ricandiderò nel Municipio V di Roma”.

Lo dichiara in una nota il consigliere del Municipio V Fabio Piattoni, già candidato Presidente della lista Marchini.

“Dopo aver annunciato – continua la nota – nelle scorse settimane il mio sostegno al professor Enrico Michetti nella sua corsa a sindaco e grazie all’amicizia e alla stima dimostratami dal capogruppo di FdI nel Municipio V Fabio Sabbatani Schiuma e dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, ho deciso di aderire al progetto politico di Giorgia Meloni.

Con il suo impegno infatti – prosegue la nota – il partito è diventato sempre più inclusivo e aperto anche, a chi come me, proviene da altre esperienze culturali e politiche.

I problemi di un territorio sono quasi sempre al di sopra di qualsiasi colore di partito e i problemi delle persone si risolvono con la competenza e con la conoscenza degli stessi.

Sono convinto – conclude la nota – di poter offrire a Giorgia Meloni la mia credibilità di Consigliere: mi sono sempre battuto in difesa dei quartieri nei quali sono nato. Faccio appello al mio elettorato affinché possa comprendere come la mia sia una scelta libera, convinta e coraggiosa e soprattutto come l’inclusività di Giorgia Meloni sia la migliore garanzia di un processo politico che vada oltre i presunti steccati ideologici e che risulti vincente sia per il rilancio della città e sia per il rilancio del paese intero”.