FdI: “Vandalizzate le corone per Paolo di Nella a Villa Chigi”

“Dopo varie segnalazioni da parte dei cittadini apprendiamo che per l’ennesima volta sono state distrutte, probabilmente appiccando un rogo, le corone che erano state deposte dalle istituzioni per commemorare Paolo Di Nella il 9 febbraio a Villa Chigi. probabilmente appiccando un rogo, le corone che erano state deposte dalle istituzioni per commemorare Paolo Di Nella il 9 febbraio a Villa Chigi.

Come l’anno scorso, la storia si ripete: ancora c’è qualcuno che non vuole ricordare chi è stato vittima di violenza politica solo perché di Destra. Paolo di Nella è stato un militante come tanti ragazzi che oggi riempiono le strade e le sezioni della Città, il suo entusiasmo è stato spento troppo presto, e noi non permetteremo che sia dimenticato e oltraggiato. Chiederemo al Gabinetto del Sindaco l’immediato ripristino del decoro per rispetto alla memoria di Paolo, vittima dell’odio politico.”

È quanto dichiarano Simone Pelosi, dirigente Fdi Roma, Flaminia Pace, dirigente Gioventù Nazionale Roma e Federico Rocca, consigliere capitolino di Fdi.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati