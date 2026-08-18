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Femminicidio a Colleferro: donna 50enne uccisa a coltellate in casa, fermato il marito

La figlia trova il corpo della madre al rientro a casa e chiama i soccorsi. I poliziotti bloccano nei pressi dell'abitazione il coniuge, un 69enne di origini tunisine

Giorgio Terra - 18 Agosto 2026

Un rientro a casa come tanti altri, il silenzio anomalo delle stanze e poi l’impatto con un orrore indicibile. Si è consumato così, nell’ora di pranzo di un tranquillo pomeriggio di mezza estate, l’ennesimo dramma familiare della provincia romana.

La tragedia si è compiuta tra le mura domestiche di un’abitazione a Colleferro, dove una donna cinquantenne di nazionalità polacca è stata aggredita e massacrata a colpi di lama.

A varcare la soglia e a trovarsi di fronte al corpo ormai esanime della madre è stata la figlia, rientrata attorno alle 15:30. Sopraffatta dal panico, la giovane ha composto immediatamente il numero d’emergenza 112 per chiedere aiuto.

Nel giro di pochissimi minuti l’edificio è stato raggiunto dai mezzi d’allarme del 118 e dalle pattuglie della Polizia di Stato, ma le lesioni profonde inflitte dall’arma da taglio non hanno lasciato alcun margine di manovra ai sanitari, costretti a constatare il decesso della vittima sul colpo.

immagine di repertorio

Il blitz a ridosso del palazzo e il sospettato in commissariato

Mentre gli operatori sanitari tentavano le manovre disperate, gli agenti del commissariato locale hanno isolato l’isolato e fatto partire una battuta a raggio stretto per intercettare l’autore del delitto prima che potesse far sparire le sue tracce. Un’azione lampo che ha dato i suoi frutti a pochi metri dall’ingresso dello stabile.

Nel perimetro adiacente alla palazzina i poliziotti hanno infatti individuato e bloccato il principale indiziato: si tratta del coniuge della vittima, un uomo di 69 anni di origini tunisine.

L’uomo è stato trasferito di filato negli uffici della questura per essere ascoltato dagli inquirenti e dal magistrato di turno.

All’interno dell’appartamento sigillato sono nel frattempo scattati i rilievi scientifici per repertare le tracce biologiche, recuperare la lama utilizzata per l’aggressione e fare piena luce sulle motivazioni che hanno armato la mano dell’aggressore.

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