Ferragosto sicuro a Roma e Provincia: blitz dei Carabinieri da Ostia al Centro. 25 arresti e 56 denunce

Spiagge blindate, quartieri residenziali sotto lente d’ingrandimento per evitare i furti nelle abitazioni lasciate incustodite e un monitoraggio a tutto campo che ha spaziato dai parchi della provincia alle vie della movida capitolina.

È imponente il bilancio delle operazioni messe in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma durante il lungo weekend di Ferragosto: 25 persone arrestate e 56 denunciate a piede libero al termine di una capillare attività di presidio coordinata dalle Centrali Operative attraverso le segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112.

L’assetto operativo ha visto l’impiego sinergico dei Gruppi Carabinieri di Roma, Frascati e Ostia, supportati dalle “Gazzelle” del Nucleo Radiomobile, dai reparti a cavallo, dalle unità cinofile di Santa Maria di Galeria e dai droni dei Carabinieri Forestali.

Droni a Castel Fusano e motovedette sui laghi

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei bagnanti:

Parchi e Riserve: La riserva naturale di Castel Fusano e le aree verdi provinciali sono state pattugliate anche dall’alto mediante l’impiego di droni per individuare sul nascere eventuali focolai di incendio o comportamenti a rischio.

Coste e Bacini Idrici: L’Aliquota Motovedette ha vigilato sullo specchio acqueo del litorale e sul lago di Bracciano, controllando natanti e moto d’acqua per garantire il rispetto del Codice della Nautica, con la copertura aerea fornita dagli elicotteri del Nucleo di Roma-Urbe.

Centro Storico e Movida: Da Trastevere a Testaccio, passando per Campo de’ Fiori, Eur e i nodi di scambio del trasporto pubblico, sono stati intensificati i servizi anti-borseggio per proteggere i turisti.

Morsa sul litorale: il bilancio tra Ostia, Anzio e Ardea

I risultati operativi più rilevanti sono stati registrati lungo la fascia costiera, dove la concentrazione di residenti e turisti ha raggiunto il picco stagionale.

Le attività condotte dalla Compagnia di Roma Ostia hanno portato all’arresto di 10 persone (tra cui 4 per spaccio di stupefacenti, 2 per evasione, una per lesioni e rapina impropria e una per furto) e alla denuncia di 14 soggetti, con contestuali contestazioni per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e furto con destrezza.

Sul fronte di Anzio, i controlli dispiegati dalla Compagnia locale tra i comuni di Anzio, Nettuno e Ardea si sono conclusi con un arresto e 10 denunce a piede libero.

I numeri complessivi dei controlli

Nel corso delle attività di verifica sul territorio, i militari dell’Arma hanno identificato complessivamente 640 persone e controllato 277 autoveicoli.

Le perquisizioni eseguite sono state in totale 74, suddivise in 32 perquisizioni personali, 19 domiciliari e 23 veicolari.

Durante gli accertamenti sono stati inoltre segnalati alla Prefettura 24 soggetti per uso personale di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro di modici quantitativi di cocaina, hashish, crack e marijuana.

Infine, i controlli dedicati alla circolazione stradale hanno portato all’elevazione di 86 sanzioni al Codice della Strada, per un ammontare economico complessivo superiore ai 30.000 euro.

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