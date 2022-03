Festa della Donna, un 8 marzo infinito

Un 8 Marzo infinito. Come il logo scelto per l’edizione 2022 della Giornata dedicata alle donne.

Il Campidoglio, grazie al condiviso tra Assessorato alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità, Commissione Pari Opportunità e tutti i 15 municipi, ha messo a punto una giornata ricca di eventi e appuntamenti.

Associazioni, istituzioni e scuole: tutti insieme per la realizzazione di oltre 60 eventi che daranno vita alla Festa dell’8 Marzo. Tutti gli appuntamenti sono segnalati in uno speciale calendario, suddiviso per orari e luoghi, disponibile sul portale di Roma Capitale.

La novità di quest’anno è che la Festa della Donna non si fermerà alla mezzanotte dell’8, ma proseguirà per tutto il mese di marzo. E su tutto il territorio: in ogni municipio, in quasi tutti i quartieri.

“L’idea è quella di coinvolgere la cittadinanza in un’ampia riflessione sulla condizione della donna e alla valorizzazione delle figure femminili in ogni campo della vita sociale, economica e culturale di Roma e del mondo – spiega l’assessora alle Pari Opportunità Monica Lucarelli – ci saranno spettacoli teatrali, concerti, letture pubbliche, passeggiate a tema, eventi sportivi. La partecipazione agli eventi è gratuita e avverrà nel rispetto delle norme antiCovid“.

“E’ importante ripartire da un lavoro che tenga conto di tutte le caratteristiche e peculiarità dei territori – continua l’assessora – mantenendo costante il dialogo per portare avanti un’idea di città unita e che lavora sinergicamente. E’ nel solco di questa modalità che è stato impostato il lavoro con tutti gli assessori e i delegati alle pari opportunità sin dall’inizio. Con tutti è in corso un tavolo permanente che si riunisce una volta al mese e attorno al quale, di volta in volta, si affrontano problemi e iniziative comuni. Voglio ringraziare l’intero dipartimento alle Pari Opportunità che ha fatto davvero un lavoro importante. Ho sempre creduto che la festa della donna limitata a una sola giornata fosse limitativa, bene: noi quest’anno abbiamo dedicato un intero mese. Marzo a Roma sarà davvero un mese in rosa“.