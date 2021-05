Calle per le mamme dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. L’omaggio, in occasione della Festa della Mamma, arriva dalle nonne della Casa di Riposo Divino Amore che, in isolamento sociale dall’inizio della pandemia, hanno lavorato per settimane con cartoncino e colla a caldo per preparare il dono che vuole essere un incoraggiamento per il superamento delle difficoltà.

“Abbiamo lavorato con entusiasmo, insieme alle operatrici Nuova Sair, cooperativa che gestisce la casa di Riposo, per realizzare questi fiori – dice nonna Augusta a nome di tutti gli ospiti della struttura – e ci piace pensare che questo gesto che riapre le porte della nostra casa al mondo esterno, doni un sorriso alle mamme e ai bambini che vivono un periodo difficile della loro vita”.