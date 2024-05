FI, grave situazione nell’ex hotel Cinecittà occupato, intervenire subito

«Quello che sta avvenendo, da mesi, nell’ex hotel Cinecittà in via Eudo Giulioli è una ferita per il Municipio VII. Lo spazio è l’ennesimo immobile occupato nella totale inerzia delle istituzioni, un insulto ai tanti cittadini perbene che non si rassegnano a vivere nel degrado e nella violenza.

Dove lo Stato arretra, avanza l’illegalità. Dal Campidoglio, ancora una volta, un silenzio assordante». Così Giovanni Cedrone, Coordinatore di Forza Italia Municipio VII, e Francesco Bucci, Assessore ombra alla sicurezza di Forza Italia.

«Fino a qualche anno fa via Eudo Giulioli era una zona tranquilla, alle spalle degli studi cinematografici. Ora sembra il Bronx, con bande che gestiscono il business degli affitti, lo spaccio di draga, la prostituzione e attività illegali di ogni tipo.

Il Campidoglio si attivi immediatamente presso la Prefettura per chiedere lo sgombero dell’immobile prima che avvenga l’irreparabile, come a Firenze, in una situazione analoga, con la sparizione della piccola Kata, mai ritrovata. Forza Italia chiede un intervento risolutivo immediato: aspettare oltre significa essere complici di chi viola la legge» concludono.

