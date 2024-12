Fiamme negli ex Mercati Generali a Ostiense. Colonna di fumo nero visibile da diverse zone

Un incendio è scoppiato questa mattina all’interno del complesso degli ex Mercati Generali, nel cuore del quartiere Ostiense di Roma.

Le fiamme hanno preso piede al primo piano di uno degli edifici, sollevando una densa colonna di fumo nero visibile da diverse zone circostanti.

Immediatamente sono intervenuti sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della compagnia Eur, insieme alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio.

Stando a quanto si apprende, il rogo sarebbe stato causato da alcuni cartoni e carta, senza alcun ferito o danno a persone. Dopo aver messo in sicurezza l’area, la situazione è tornata sotto controllo e la normalità è stata ripristinata.

Gli ex Mercati Generali, storici per il loro ruolo centrale nel panorama socio-economico del quartiere per gran parte del XX secolo, sono attualmente al centro di un’importante opera di riqualificazione.

L’ambizioso progetto prevede la trasformazione degli spazi in un polo multifunzionale che ospiterà uffici, attività commerciali, sale polifunzionali per eventi e un’ampia offerta culturale e ricreativa. Un restyling che mira a riportare in vita una delle aree più dinamiche della Capitale.

Incendio alla pasticceria Andreotti

Questa non è la prima volta che il quartiere Ostiense è scosso da eventi simili. Solo pochi giorni prima, un altro incendio aveva colpito la pasticceria Andreotti, causando danni significativi all’attività e portando a un blackout che aveva oscurato anche la zona della Garbatella.

