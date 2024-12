Fiamme da Andreotti a Ostiense: due ore di buio per centinaia di famiglie

Nella tarda mattinata di oggi 20 dicembre, un corto circuito ha innescato un incendio nel bar pasticceria Andreotti di via Ostiense, causando disagi significativi alla linea elettrica e lasciando metà quartiere al buio per ore.

L’incendio è divampato intorno alle 13:45, quando un guasto elettrico ha causato un rogo all’interno del locale.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco con due squadre, riuscendo a domare le fiamme prima che si propagassero ulteriormente.

Tuttavia, il danno non si è limitato all’attività commerciale: il corto circuito ha mandato in tilt la rete elettrica locale, lasciando al buio diverse palazzine fino alla confinante Garbatella.

La zona più colpita dal blackout è stata quella di via Nicolò da Pistoia, via Ignazio Persico, piazza Damiano Sauli e via Roberto de Nobili, dove centinaia di famiglie sono rimaste senza elettricità fino alle 15:45 circa.

I tecnici Acea, intervenuti sul posto, hanno riscontrato un problema ai cavi di media tensione e lavorato per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Nonostante i disagi, la rapidità degli interventi ha evitato che la situazione degenerasse. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Per i residenti, però, rimane lo spavento di un pomeriggio passato tra il buio e il timore di ulteriori problemi alla rete.

