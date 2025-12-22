Fiat 500 contro bus Atac: chi era Norma Meneke, morta a 27 anni nell’incidente fatale ad Acilia

Si chiamava Norma Meneke, nata a Roma e mamma di due bambini, aveva 27 anni, ed era originaria della Costa d’Avorio: una giovane vita spezzata nell’incidente avvenuto nella mattina di lunedì 22 dicembre in via dei Romagnoli, all’altezza del tratto che separa Acilia da Dragoncello.

Norma frequentava l’istituto Bassi di Fiumicino e quella tragica mattina viaggiava come passeggera su una Fiat 500 diretta verso Ostia insieme a un’amica, ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Grassi.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto si è scontrata frontalmente con un autobus Atac della linea 04B. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire: non è chiaro chi abbia invaso la corsia opposta.

L’impatto, violentissimo, ha devastato la parte anteriore della 500, mentre il bus ha riportato danni sul lato del conducente. La vettura della giovane è terminata la sua corsa sul bordo della strada, senza lasciare scampo a Norma.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale, che ora dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente, complicata dall’assenza di telecamere nella zona.

Il conducente dell’autobus è rimasto ferito, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Le due vetture coinvolte sono state sequestrate e le indagini sono aperte per omicidio stradale.

