Tragedia all’alba, scontro tra un’auto e bus Atac: una ragazza morta e un’amica in gravi condizioni

Un’alba di paura e dolore a Roma. Era circa le 5:30 di lunedì 22 dicembre quando una Fiat 500 bianca, con a bordo due giovani amiche, si è scontrata frontalmente con un autobus Atac della linea 04 su viale dei Romagnoli, all’altezza dell’incrocio con via Andrea da Garessio, tra Acilia e Dragoncello.

L’impatto è stato violentissimo: l’auto è finita in una cunetta e i parabrezza di entrambe le vetture sono andati in frantumi.

I soccorsi sono arrivati immediati. Vigili del fuoco di Ostia e medici del 118 hanno estratto le due ragazze dalle lamiere, ma per la 27enne non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi, nonostante i tentativi disperati di rianimarla.

La sua amica di 26 anni, in condizioni critiche, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. Ferito anche l’autista dell’autobus, 52 anni, medicato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale, supportati dalle pattuglie dei gruppi X Mare e IX Eur, che hanno chiuso il tratto di viale dei Romagnoli per consentire i rilievi. Le auto coinvolte sono state sequestrate, mentre sulla salma della giovane sarà disposta l’autopsia.

La polizia locale sta indagando per omicidio stradale, cercando di ricostruire la dinamica dello scontro mortale.

