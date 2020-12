Figliomeni (FDI): “Richiesta Commissione Trasparenza su bando balneari Ostia”

“Dopo la pubblicazione del bando da parte dell’Amministrazione grillina del X municipio per l’affidamento di 37 concessioni demaniali relative agli stabilimenti balneari di Ostia, anche su richiesta del capogruppo di Fratelli d’Italia del X municipio Pietro Malara ho richiesto la convocazione urgente della commissione trasparenza per cercare di fare luce su una vicenda che ha del grottesco e che potrebbe scatenare una serie di contenziosi che potrebbero comportare inutili costi per i romani.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Non comprendiamo – prosegue Figliomeni – su quali basi tecnico giuridiche la presidente del municipio Di Pillo abbia fatto emanare il provvedimento, che peraltro è totalmente in contrasto con la normativa nazionale approvata sempre dai 5 Stelle che proroga le concezioni per oltre dieci anni. Risulta più che evidente il pressappochismo del M5s e bene ha fatto il nostro presidente Giorgia Meloni ad intervenire per chiedere l’immediato ritiro del bando anche se temiamo che il duo Raggi – Di Pillo resterà sordo alle richieste di aiuto provenienti dai gestori degli stabilimenti balneari che, dopo aver affrontato ingenti spese, hanno dovuto affrontare anche le conseguenze economiche negative dell’emergenza sanitaria”.