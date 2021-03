Figliomeni (FdI): rimuovere baracche viale della Primavera a Centocelle

“Abbiamo presentato una nuova interrogazione urgente alla Giunta Raggi e al V Municipio, anch’esso a guida 5 Stelle, per denunciare lo stato di abbandono e incuria in cui versa un tratto di viale della Primavera, in prossimità del mercato rionale ‘Insieme’ e della fermata della metro C ‘Gardenie’, tra vegetazione incolta e un accampamento abusivo di baracche abitate da sbandati. Una situazione di degrado, fra l’altro, adiacente alle abitazioni dei residenti e dunque costretti ad assistere a condotte illecite, scene contrarie al pubblico decoro e con un pericolo per la salute pubblica. Auspichiamo che dai proclami dell’amministrazione, in tema di cura delle periferie, si passi immediatamente ai fatti assicurando una costante e puntuale pulizia delle aree verdi, nonché lo smantellamento immediato dall’accampamento abusivo che peraltro avevamo già denunciato negli anni scorsi tramite interrogazioni ed atti”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.