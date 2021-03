Figliomeni su canile Muratella, AMA e Sottosegretario allo Sport Vezzali

Oggi registriamo i tre seguenti comunicati di Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

Animali: “È vergognoso che canile Muratella sia ancora allagato”

“Ancora oggi stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di volontari delle associazioni animaliste operanti all’interno dei canili comunali di Roma Capitale, che denunciano una situazione di grande criticità dovuta all’allagamento di alcune aree all’interno del canile comunale di Muratella. Ci siamo interessati ripetutamente e in maniera ampia di questa problematica presentando tantissimi atti, in quanto tutta l’area destinata allo sgambamento dei cani risulta essere allagata da mesi con acqua putrida e melmosa, impedendo ai volontari e agli operatori che operano all’interno, di poter far uscire queste povere bestiole sfortunate per poter avere il loro momento di svago dopo ore trascorse al chiuso nelle gabbie. Come sempre continueremo a denunciare le inadempienze della Giunta capitolina e del Sindaco Raggi, che ricordiamo è responsabile di questi animali. Abbiamo predisposto l’ennesima interrogazione per ottenere un intervento immediato e risolutivo attraverso dei semplici lavori di messa in sicurezza per rendere nuovamente agibile tutta l’area interessata”.

Ama: grillini urlano alla trasparenza ma agiscono nell’ombra.

“Sulla trasparenza il movimento cinque stelle ha vinto le elezioni ma spiace constatare, sopratutto per i cittadini romani, come nei fatti non la applichi. Anche oggi abbiamo assistito ad un vulnus istituzionale nel quale le Commissioni trasparenza e bilancio sono state esautorate dalle loro prerogative con i relativi Consiglieri che non sono stati messi nelle condizioni di poter esercitare le loro funzioni. Tra Assessori che non si presentano, tra cui quello ai rifiuti che abbiamo avuto il ‘piacere’ di vedere solo in conferenza stampa senza alcun contraddittorio, o mole di documenti di migliaia di pagine inviati, giova ricordare, alla Giunta Raggi dai vertici della società nello scorso novembre, ma che sono stati messi a disposizione ai membri delle Commissioni solamente a poche ore dall’inizio delle sedute. Sulla vicenda AMA, che versa in una grave crisi finanziaria, e assunta alla ribalta delle cronache per la promozione di dirigenti e quadri, nonché per la situazione critica dei lavoratori e dei vari servizi per i cittadini, avremmo voluto chiedere spiegazioni concrete circa il penoso stato in cui versa la pulizia delle strade, lo stato effettivo di riscossione della TARI e, sopratutto, le giustificazioni in merito a quanto messo nero su bianco dall’attuale amministratore delegato il quale, in merito alla governance 2015-2019, nominata dalla Giunta Raggi, ha parlato di assenza per quanto concerne la manutenzione dei cimiteri capitolini che si trovano in una situazione drammatica, come più volte riportato da noi e dagli organi di stampa rappresentando, purtroppo, uno schiaffo ai defunti ed i loro cari”.

Sport, Figliomeni (Fd’I): auguri di buon lavoro al Sottosegretario Vezzali

“In attesa di valutare le delicate scelte che verranno compiute, soprattutto per l’utenza e gli operatori dello sport di base, facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo Sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali, plurimedagliata campionessa olimpica della scherma. Con la nomina di un referente politico auspichiamo che, nel più breve tempo possibile, si possa iniziare a dare delle risposte concrete che il settore sportivo, oramai in ginocchio dal punto di vista economico, aspetta da tempo. Ricordiamo che solo nei momenti più critici della Seconda guerra mondiale il mondo dello sport aveva avuto una battuta d’arresto paragonabile a quella intervenuta durante la pandemia da Covid-19”. Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina