Fine dello stallo a Stazione Aurelia: riprendono i lavori per i due poli scolastici

C’è voluto il pugno di ferro del Campidoglio e il pronunciamento di un giudice per sbloccare lo stallo che da trentasei mesi teneva in ostaggio il futuro scolastico di decine di famiglie nel quadrante ovest della Capitale.

Sono ufficialmente ripartiti i lavori per il completamento dei due poli educativi – un asilo nido e una scuola dell’infanzia – previsti all’interno della convenzione urbanistica “Stazione Aurelia”, nel territorio del Municipio XII.

Una boccata d’ossigeno per un quartiere che da tempo attendeva la consegna di queste opere pubbliche, nate sulla carta come interventi a scomputo dei contributi di costruzione.

Gli stabili, pur essendo stati edificati nella loro struttura portante ed essenziale, erano stati lasciati in uno stato di totale abbandono a un passo dal traguardo.

Senza le rifiniture e gli ultimi ritocchi, i due plessi non potevano ricevere il necessario collaudo statico e amministrativo, trasformandosi di fatto nell’ennesimo cantiere fantasma della città.

La linea dura del Campidoglio: fideiussioni escusse e carte in Tribunale

La svolta è arrivata dopo una lunga serie di tentativi di mediazione andati a vuoto.

Sollecitato dalle continue e pressanti segnalazioni dei comitati di quartiere e dei residenti, l’Assessorato all’Urbanistica aveva aperto diversi tavoli di confronto con il soggetto attuatore privato per spingerlo a riaprire l’area di cantiere.

Davanti al persistente silenzio e all’inerzia della ditta, l’Amministrazione capitolina ha scelto la via più drastica: ha attivato le procedure per l’escussione delle polizze fideiussorie a garanzia delle opere e ha investito della questione la Commissione di vigilanza.

Una linea di fermezza che ha trovato il pieno supporto dell’autorità giudiziaria, il cui pronunciamento ha dato ragione al Comune sbloccando la ripresa delle attività edilizie.

Veloccia: “Un atto dovuto ai cittadini, monitoreremo i progressi”

L’avvio delle ruspe e il ritorno degli operai sono stati accolti come una vittoria politica e sociale dai vertici dell’urbanistica romana.

“Accogliamo con grande soddisfazione la ripresa delle attività nei due poli scolastici”, ha commentato l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. “Il pronunciamento del Giudice a favore dell’Amministrazione conferma un principio per noi fondamentale: l’interesse pubblico e il rispetto dei patti sottoscritti devono sempre prevalere sulle logiche private”.

L’assessore ha poi ricordato la situazione di degrado in cui versavano le strutture prima del nuovo via libera: “Insieme ai tecnici del dipartimento abbiamo effettuato ripetuti sopralluoghi, verificando come edifici sostanzialmente pronti fossero stati lasciati all’incuria per oltre tre anni. Questo riavvio è un’ottima notizia, ma non abbasseremo la guardia. Continueremo a monitorare il cantiere passo dopo passo: è un dovere morale nei confronti delle famiglie del Municipio XII che da troppo tempo attendono questi servizi essenziali”.

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