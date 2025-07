Fiumicino, inaugurata la “Spiaggia per tutti”: mare, inclusione e zero barriere

Un lido accessibile, gratuito e pensato per tutti, senza distinzioni. È stata inaugurata sabato 12 luglio sul Lungomare della Salute a Fiumicino la nuova “Spiaggia per tutti”, uno spazio completamente privo di barriere architettoniche e dotato di tutti i servizi per garantire un’esperienza di mare sicura, inclusiva e accogliente.

“Restituiamo alle famiglie uno spazio inclusivo, dotato di tutto il necessario”, ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Mario Baccini durante il taglio del nastro. “È un momento importante che conferma la vocazione naturale della nostra città: il mare e l’inclusione”.

L’obiettivo è ambizioso: offrire un modello replicabile anche su altri tratti del litorale, ampliando il progetto già dalla prossima stagione, grazie anche al sostegno della Regione Lazio.

Un lido gratuito e attrezzato: tutti i servizi

Gestita dalla cooperativa “A Casa di Enzo”, la spiaggia è attrezzata con:

Bagni e docce accessibili

Pedane e sedie da mare speciali

70 ombrelloni e 140 lettini gratuiti

Servizio bagnini e assistenti specializzati

Pulizia, guardiania notturna e volontari in supporto

“Non una spiaggia esclusiva per persone con disabilità, ma un luogo aperto a tutti”, hanno sottolineato il presidente del Consiglio Roberto Severini e l’assessora alle Pari opportunità Monica Picca. “Qui nascono e si condividono valori come l’amicizia, la solidarietà e la coesione”.

Salute in riva al mare: gazebo informativo e prevenzione

Durante l’inaugurazione era presente anche il gazebo di “Spiagge Serene”, promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, in collaborazione con ASL Roma 3 e il patrocinio della Regione Lazio. I professionisti sanitari hanno fornito:

Consigli su stili di vita sani

Formazione al primo soccorso

Dimostrazioni di rianimazione e manovre salvavita

